Дрэймонд Грин – о самом опасном сопернике на Западе: «Клипперс». Тай Лю – лучший тренер в НБА»

Теги Тайрон Лю Голден Стэйт Клипперс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал команду, которую считает самым опасным соперником действующих чемпионов на Западе.

«Это «Клипперс». Тай Лю – один из лучших тренеров в НБА. Вполне возможно, вообще лучший. Думаю, кто-то может выступить с таким заявлением и привести аргументы.

А еще у них в составе отличные игроки. Кавай Ленард, Пол Джордж. И они окружены хорошими ребятами», – заявил Грин.

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард возвращается в строй после сезона, который пропустил из-за травмы. Команда также подпишет Джона Уолла после выкупа его контракта «Хьюстоном».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные