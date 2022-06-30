Дрэймонд Грин – о самом опасном сопернике на Западе: «Клипперс». Тай Лю – лучший тренер в НБА»

Форвард «Уорриорз» назвал команду, которую считает самым опасным соперником действующих чемпионов на Западе.

«Это «Клипперс». – один из лучших тренеров в . Вполне возможно, вообще лучший. Думаю, кто-то может выступить с таким заявлением и привести аргументы.

А еще у них в составе отличные игроки. Кавай Ленард, Пол Джордж. И они окружены хорошими ребятами», – заявил Грин.

Лидер Кавай Ленард возвращается в строй после сезона, который пропустил из-за травмы. Команда также подпишет Джона Уолла после выкупа его контракта «Хьюстоном».

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?