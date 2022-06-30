Блэйк Гриффин может продолжить карьеру в «Лейкерс»

Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс Бруклин НБА Блэйк Гриффин Баскетбол

По словам инсайдера Джейка Фишера, тяжелый форвард Блэйк Гриффин (33 года, 206 см) может продолжить карьеру в «Лейкерс».

«Похоже, что Гриффин не вернется в «Бруклин». Похоже, что он отправится в Лос-Анджелес.

Вернуться в «Клипперс» было бы довольно странно, забавно и глупо, учитывая, как он оттуда ушел. Так что вариант с «Лейкерс» будет логичнее в этом отношении. Но честно говоря, не могу сказать, какой из вариантов кажется более вероятным», – сказал Фишер.

Ранее сообщалось, что в приобретении Гриффина заинтересованы «Лейкерс», «Майами», «Чикаго» и «Бостон».

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