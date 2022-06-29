«Бостон» и «Майами» интересуются Данило Галлинари

Форвард «Атланты» Данило Галлинари может сменить команду в нынешнее межсезонье.
Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер пишет, что игроком интересуется «Бостон», которому нужен растягивающий большой.
Также отмечается, что Галлинари может перейти в «Майами», если флоридцы не сумеют сохранить форварда Пи Джея Такера.
В текущем контракте Галлинари остается один год, за который он заработает 21,5 миллиона долларов.
В минувшем сезоне итальянский баскетболист набирал в среднем 11,8 очка, 4,6 подбора и 1,5 передачи.