«Бостон» и «Майами» интересуются Данило Галлинари

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Форвард «Атланты» Данило Галлинари может сменить команду в нынешнее межсезонье.

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер пишет, что игроком интересуется «Бостон», которому нужен растягивающий большой.

Также отмечается, что Галлинари может перейти в «Майами», если флоридцы не сумеют сохранить форварда Пи Джея Такера.

В текущем контракте Галлинари остается один год, за который он заработает 21,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне итальянский баскетболист набирал в среднем 11,8 очка, 4,6 подбора и 1,5 передачи.

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