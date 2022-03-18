Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

Разыгрывающий предстоящим летом может вернуться в , сообщает инсайдер The New York Post Марк Берман.

Согласно источнику из НБА, Уокер иногда тренируется в Шарлотт, где по-прежнему живет его мать.

Кемба провел за «Хорнетс» первые восемь сезонов карьеры, став участником Матча всех звезд.

По словам Марка Бермана, высока вероятность, что «Никс» обменяют истекающий контракт Уокера в день драфта в конце июня.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже