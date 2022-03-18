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    Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

    Теги возможные переходы Шарлотт Нью-Йорк НБА Кемба Уокер Баскетбол

    Разыгрывающий «Нью-Йорка» Кемба Уокер предстоящим летом может вернуться в «Шарлотт», сообщает инсайдер The New York Post Марк Берман.

    Согласно источнику из НБА, Уокер иногда тренируется в Шарлотт, где по-прежнему живет его мать.

    Кемба провел за «Хорнетс» первые восемь сезонов карьеры, став участником Матча всех звезд.

    По словам Марка Бермана, высока вероятность, что «Никс» обменяют истекающий контракт Уокера в день драфта в конце июня. 

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