Кемба Уокер может вернуться в «Шарлотт»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Кемба Уокер предстоящим летом может вернуться в «Шарлотт», сообщает инсайдер The New York Post Марк Берман.
Согласно источнику из НБА, Уокер иногда тренируется в Шарлотт, где по-прежнему живет его мать.
Кемба провел за «Хорнетс» первые восемь сезонов карьеры, став участником Матча всех звезд.
По словам Марка Бермана, высока вероятность, что «Никс» обменяют истекающий контракт Уокера в день драфта в конце июня.
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