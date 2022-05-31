Данило Галлинари, Терэнс Мэнн и Кемба Уокер – тренеры лагеря НБА «Баскетбол без границ» в Милане

НБА проведет тренировочный лагерь «Баскетбол без границ» для 62 лучших молодых игроков из 24 стран Европы с 1 по 4 июня в Милане.

Баскетболисты Данило Галлинари ( ), ( ) и ( ) примут участие в этом мероприятии в качестве тренеров.

Программа «Баскетбол без границ» функционирует с 2001 года. За это время НБА успела провести 63 подобных лагеря в 30 странах мира. Многие иностранные игроки лиги принимали участия в данных мероприятиях в разные годы.

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