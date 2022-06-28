Рафи Менко перешел в тель-авивский «Маккаби»

Тель-авивский подписал контракт с легким форвардом Рафи Менко (28 лет, 200 см).

Соглашение рассчитано на 2 года.

Менко в минувшем сезоне стал чемпионом Израиля в составе из Холона. Он уже играл под руководством нового главного тренера «Маккаби» Одеда Каташа в составе сборной Израиля.

В матчах израильской лиги сезона-21/22 Рафи набирал 9,3 очка, 4,3 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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