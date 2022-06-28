Уэйд Болдуин близок к переходу в тель-авивский «Маккаби»

Тель-авивский близок к достижению договоренности о подписании контракта с разыгрывающим (26 лет, 193 см).

Как сообщает BasketNews, стороны заключат соглашение по схеме 1+1.

Экс-игрок НБА в сезоне-21/22 выступал в Испании за «Басконию».

В матчах завершившегося чемпионата АСВ Болдуин набирал 12,8 очка, 3,3 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру. В Евролиге – 14,0 очка, 4,4 передачи, 3,6 подбора и 1,1 перехвата.

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