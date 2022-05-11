«Портленд» проявляет серьезный интерес к Джерами Гранту

проявляет серьезный интерес к форварду «Детройта» , который может стать одной из главных целей в предстоящем межсезонье, сообщает The Athletic.

Источники отмечают, что Грант в хороших отношениях с лидером «Блэйзерс» , с которым он выступал за сборную США и не против объединиться в одной командой.

Летом 2022 года у Гранта будет право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона-2022/23 (21 млн).

В нынешнем сезоне Грант провел за 47 матчей, набирая в среднем 19,2 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 1,0 блок-шота.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник