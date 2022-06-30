Хуан Тоскано-Андерсон вряд ли вернется в «Голден Стэйт»

Защитник Хуан Тоскано-Андерсон с высокой долей вероятности покинет «Голден Стэйт» в межсезонье-2022.

Как сообщает инсайдер Энтони Слэйтер, «Уорриорз» не стали делать 29-летнему Тоскано-Андерсону квалификационное предложение на 2,1 миллиона долларов.

Хуан получит статус неограниченно свободного агента.

Тоскано-Андерсон – первый мексиканец, выигравший титул чемпиона . В минувшем сезоне он набирал 4,1 очка, 2,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

«Голден Стэйт» также не стал делать квалификационное предложение разыгрывающему (1,9 миллиона).

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?