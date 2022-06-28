Гэри Пэйтон II интересен «Далласу»

Защитник «Уорриорз» этим летом выходит на рынок свободных агентов.

Пэйтон II заявил о желании остаться в «Голден Стэйт», но клубу с самой крупной платежной ведомостью в лиге будет непросто сохранить многочисленных свободных агентов.

Ожидается, что Гэри будет интересен многим клубам НБА. называется одной из самых заинтересованных команд.

В 71 матче минувшей регулярки 29-летний сын легенды НБА Гэри Пэйтона набирал 7,1 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!