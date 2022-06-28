«Уорриорз» собираются подписать долгосрочный контракт с Кевоном Луни

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По словам инсайдера Марка Стейна, центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни, скорее всего, останется в команде.

«Среди команд, заинтересованных в приобретении Луни, растет пессимизм по поводу возможности отобрать Кевона у новоявленных чемпионов. Ожидается, что Луни подпишет новый долгосрочный контракт с «Голден Стэйт» после того, как сыграл важную роль в их четвертом титуле за восемь лет», – заявил Стейн.

Луни был выбран «Уорриорз» под последним номером первого раунда драфта 2015 года, после того, как они выиграли первый из четырех титулов.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

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