«Уорриорз» собираются подписать долгосрочный контракт с Кевоном Луни

По словам инсайдера Марка Стейна, центровой «Голден Стэйт» , скорее всего, останется в команде.

«Среди команд, заинтересованных в приобретении Луни, растет пессимизм по поводу возможности отобрать Кевона у новоявленных чемпионов. Ожидается, что Луни подпишет новый долгосрочный контракт с «Голден Стэйт» после того, как сыграл важную роль в их четвертом титуле за восемь лет», – заявил Стейн.

Луни был выбран «Уорриорз» под последним номером первого раунда драфта 2015 года, после того, как они выиграли первый из четырех титулов.

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами