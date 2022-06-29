Дрэймонд Грин: «Уорриорз» возьмут 3 титула в следующие 4 года»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высоко оценил перспективы команды на ближайшие годы и отметил значимость разыгрывающего Стефена Карри.

«Мы видим, как вырос Стеф за последние несколько лет. Теперь его никто не может остановить. Думаю, это несколько изменило структуру нашей организации. И поэтому я вполне уверен, что мы выиграем три титула в следующие четыре сезона», – заявил Дрэймонд.

В этом году Карри помог «Уорриорз» взять четвертый титул за последние восемь лет и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные