Дрэймонд Грин: «Уорриорз» возьмут 3 титула в следующие 4 года»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высоко оценил перспективы команды на ближайшие годы и отметил значимость разыгрывающего Стефена Карри.
«Мы видим, как вырос Стеф за последние несколько лет. Теперь его никто не может остановить. Думаю, это несколько изменило структуру нашей организации. И поэтому я вполне уверен, что мы выиграем три титула в следующие четыре сезона», – заявил Дрэймонд.
В этом году Карри помог «Уорриорз» взять четвертый титул за последние восемь лет и впервые в карьере был признан MVP финальной серии.
Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?