Патрик Миллс станет свободным агентом

Разыгрывающий Патрик Миллс отклонил опцию игрока в контракте с , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок не получит 6,2 миллиона долларов, которые полагались ему за следующий сезон, и станет неограниченно свободным агентом.

Ожидается, что Миллс будет крайне востребован на рынке. Также не исключается возвращение ветерана в «Нетс», которые могут предложить ему зарплату до 7 миллионов долларов в год.

В минувшем сезоне Миллс провел 81 матч, набирая в среднем 11,4 очка, 1,9 подбора и 2,3 передачи при реализации 40% трехочковых.

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