Патрик Миллс получил награду НБА за спортивное поведение

Разыгрывающий стал обладателем награды НБА имени Джо Дюмарса – Sportsmanship Award-2021/22.

Данная премия отмечает игрока, который лучше всего олицетворяет идеалы спортивного поведения на площадке.

Каждая команда НБА номинировала на награду одного из своих игроков. Затем функционеры лиги выбрали по одному финалисту от каждого из шести дивизионов. Финалистами стали защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд, форвард «Майами» Бэм Адебайо, форвард «Денвера» Джефф Грин, форвард «Финикса» Микэл Бриджес, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и Миллс.

Обладатель награды был определен путем голосования действующих игроков лиги.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА