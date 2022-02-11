Патрик Миллс: «У Бена Симмонса теперь все очень хорошо»

По словам нового одноклубника и соотечественника Бена Симмонса, разыгрывающего , после обмена австралиец чувствует себя намного лучше.

«Теперь у него все хорошо. Мы приобрели очень голодного игрока, который с нетерпением ждет возможности снова играть в баскетбол.

Я всегда его поддерживал, и теперь у меня есть возможность быть с ним в одной команде. Я поддерживал его издалека, и жаль, что нам не удалось объединиться раньше. Так что я рад быть с ним», – сказал Миллс.

Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Джеймса Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен , Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен