Патрик Миллс, скорее всего, останется в «Бруклине»

Разыгрывающий , скорее всего, продолжит выступать за команду в следующем сезоне, сообщает инсайдер The Athletic Джон Холлинджер.

По мнению Холлинджера, австралиец откажется от опции продления действующего контракта (6,2 млн долларов) и заключит новое соглашение, добившись повышения зарплаты до 7,4 млн.

33-летний Миллс провел в сезоне-2021/22 81 матч, набирая в среднем 11,4 очка, 1,9 подбора и 2,3 передачи.

«Низкий интеллектуальный уровень менеджеров». Помощница Прохорова в «Нетс» объяснила, почему НБА не нужно переоценивать