О’Нил и Дюрэнт поспорили по поводу противостояния «Лейкерс» времен трипита и современных «Уорриорз»

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил и нынешняя звезда лиги поспорили по поводу гипотетического противостояния времен трипита и современных «Уорриорз», которые выиграли три титула за четыре сезона.

О’Нил в новом подкасте заявил, что «Лейкерс» начала нулевых обыграли бы как «Буллс» 90-х, так и современную династию «Голден Стэйт».

Дюрэнт отреагировал в социальных сетях.

«Мы бы заставили Шака побегать за собой при пик-н-роллах и отбили бы ему бока», – написал Кей Ди.

«Вы знаете, что происходило бы после каждого вашего промаха, вы бы видели меня под своим кольцом. В те годы я не должен был никого сдерживать, это меня надо было сдерживать, но сделать это было невозможно», – ответил Шак.

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