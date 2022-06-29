Виктор Оладипо покинет «Майами» этим летом

Теги возможные переходы Денвер Детройт Майами НБА Вашингтон Виктор Оладипо Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Виктор Оладипо с высокой долей вероятности покинет команду в нынешнее межсезонье, пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер

Отмечается, что игрок входит в сферу интересов «Вашингтона»«Денвера» и «Детройта» и претендует на зарплату в рамках исключения среднего уровня (5,3 миллиона долларов в год).

Оладипо вернулся в марте после почти годичного перерыва из-за травмы. В 8 матчах регулярки 30-летний баскетболист набирал в среднем 12,4 очка, 2,9 подбора и 3,5 передачи.

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