Виталий Фридзон – о чемпионстве «Зенита»: «Уверен, что это только начало»

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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон признался, что рад продлению контракта с петербургским клубом еще на год, и пообещал быть максимально полезным команде.

«Очень рад провести очередной сезон в составе новоиспеченного победителя Единой лиги ВТБ. Совместными усилиями мы достигли самого высокого результата в истории клуба, и я уверен, что это только начало.

Спасибо тренерскому штабу и руководству клуба, которые продолжают доверять мне. Я же приложу свой максимум, чтобы быть полезным команде», – сказал 36-летний защитник.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

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