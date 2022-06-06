Виталий Фридзон – первый игрок в истории Лиги ВТБ, выигрывавший чемпионат с тремя разными клубами

Защитник «Зенита» стал первым игроком в истории лиги ВТБ, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами. Всего у него семь титулов.

В 2011 году Фридзон впервые выиграл Лигу ВТБ в составе подмосковных «Химок». С 2014 по 2018 год защитник побеждал с московским ЦСКА.

Вчера 36-летний игрок помог «Зениту» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Лиги ВТБ.

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