«Анадолу Эфес» расстался с Адриеном Морманом

официально объявил об уходе из команды тяжелого форварда (33 года, 203 см).

Француз провел за «Эфес» четыре сезона и помог турецкой команде завоевать два титула чемпиона Евролиги, а также два титула чемпиона Турции.

В прошедшем сезоне он набирал 8,4 очка и 5,3 подбора в среднем за игру. Показатели в чемпионате Турции – 9,0 очка и 7,1 подбора.

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