«Анадолу Эфес» расстался с Адриеном Морманом

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Адриен Морман Баскетбол

«Анадолу Эфес» официально объявил об уходе из команды тяжелого форварда Адриена Мормана (33 года, 203 см).

Француз провел за «Эфес» четыре сезона и помог турецкой команде завоевать два титула чемпиона Евролиги, а также два титула чемпиона Турции.

В прошедшем сезоне Евролиги он набирал 8,4 очка и 5,3 подбора в среднем за игру. Показатели в чемпионате Турции – 9,0 очка и 7,1 подбора.

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