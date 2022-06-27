Дуэйн Бэйкон покинет «Монако» и хочет вернуться в НБА

Теги возможные переходы Шарлотт Орландо Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Олимпиакос НБА Монако Дуэйн Бэйкон Баскетбол

Атакующий защитник «Монако» Дуэйн Бэйкон (26 лет, 198 см) покинет команду в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, игрок твердо настроен вернуться в НБА и попросил подождать заинтересованных в нем команд Евролиги.

В данный момент фаворитом в борьбе за Бэйкона является греческий «Олимпиакос». Также на подписание баскетболиста претендует турецкий «Анадолу Эфес».

Дуэйн был выбран на драфте НБА 2017 года. Он провел в лиге четыре сезона, выступая за «Шарлотт» и «Орландо».

В минувшем сезоне Бэйкон играл за «Монако», набирая в среднем 12,1 очка и 4 подбора в Евролиге.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные