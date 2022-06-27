Дуэйн Бэйкон покинет «Монако» и хочет вернуться в НБА

Атакующий защитник «Монако» Дуэйн Бэйкон (26 лет, 198 см) покинет команду в нынешнее межсезонье.
Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, игрок твердо настроен вернуться в НБА и попросил подождать заинтересованных в нем команд Евролиги.
В данный момент фаворитом в борьбе за Бэйкона является греческий «Олимпиакос». Также на подписание баскетболиста претендует турецкий «Анадолу Эфес».
Дуэйн был выбран на драфте НБА 2017 года. Он провел в лиге четыре сезона, выступая за «Шарлотт» и «Орландо».
В минувшем сезоне Бэйкон играл за «Монако», набирая в среднем 12,1 очка и 4 подбора в Евролиге.
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