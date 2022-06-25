Джеймс Андерсон перешел из «Анадолу Эфеса» в «Мурсию»

«Мурсия» объявила о подписании контракта с защитником Джеймсом Андерсоном (33 года, 198 см).
Андерсон перешел в испанский клуб из «Анадолу Эфеса», с которым дважды выигрывал Евролигу.
В матчах минувшего чемпионата Турции экс-игрок НБА набирал 8,9 очка, 4,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.
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