Джеймс Андерсон перешел из «Анадолу Эфеса» в «Мурсию»

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«Мурсия» объявила о подписании контракта с защитником Джеймсом Андерсоном (33 года, 198 см).

Андерсон перешел в испанский клуб из «Анадолу Эфеса», с которым дважды выигрывал Евролигу.

В матчах минувшего чемпионата Турции экс-игрок НБА набирал 8,9 очка, 4,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

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