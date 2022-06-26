«Фенербахче» близок к подписанию Алека Питерса

Форвард Алек Питерс (27 лет, 206 см) близок к переходу в , пишет инсайдер Лука Д’Алессандро.

В минувшем сезоне игрок провел 11 матчей в , набирая в среднем 10,8 очка, 4 подбора и 1,5 передачи при реализации 41,9% из-за дуги.

Питерс был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 54-м номером, но провел только 20 матчей в первом сезоне, после чего уехал в Европу.

Американец выступал за (2018-2019) и (2019-2020) до перехода в «Басконию».

Самое важное про европейцев на драфте НБА-2022. Коротко и понятно