Антон Пушков и Артем Забелин могут перейти в «Самару» (Metaratings)

(33 года, 208 см) и (34 года, 215 см) могут стать игроками «Самары», сообщает Metaratings. Новичок Лиги ВТБ рассматривает возможность подписания центровых, однако конкретного решения пока нет.

Оба игрока на данный момент являются свободными агентами. По окончании минувшего сезона Пушков покинул «Зенит», Забелин — «Парму».

И Пушков, и Забелин ранее выступали под руководством нового главного тренера «Самары» за «Красные Крылья».

Пушков провел за «Зенит» семь сезонов (2015-2022). В минувшем сезоне Лиги ВТБ центровой сыграл всего 14 матчей, набирая в среднем 2,0 очка и 2,1 подбора за 9 минут на площадке.

Забелин отказался от предложения остаться в «Парме» с незначительным увеличением зарплаты. В 18 матчах минувшего сезона Лиги ВТБ россиянин набирал 10,4 очка, 4,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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