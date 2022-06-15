Губернатор Самарской области: «Переходу «Самары» в Лигу ВТБ предшествовала многолетняя и комплексная работа руководства клуба»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал включение «Самары» в список участников следующего сезона Единой лиги ВТБ.

«Переходу БК «Самара» в Единую лигу ВТБ предшествовала многолетняя и комплексная работа руководства клуба, региональных властей и региональной федерации баскетбола по развитию этого вида спорта в Самарской области – от массового и детского, юношеского до профессионального.

Своими высокими спортивными результатами менеджмент БК «Самара» доказал, что команда готова к тому, чтобы выступать на более высоком уровне. Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков и позволять бороться за высокие места.

Безусловно, участие нашей команды в Лиге ВТБ – важный шаг в развитии самарского баскетбола и продолжении его славных традиций. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня», – заявил Азаров.

Вчера «Самара» и московская МБА официально вошли в состав участников лиги ВТБ с испытательным сроком на один сезон.

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