Президент «Самары»: «В Лиге ВТБ нам будет тяжело, но надеемся попасть в плей-офф в 1-м сезоне»

Президент «Самары» Камо Погосян прокомментировал решение Совета Единой лиги ВТБ включить команду в состав участников турнира в сезоне-2022/23.

«Единственная сложность при вхождении в лигу для нас заключалась в том, что нужно было построить арену, которая вмещает не менее пяти тысяч зрителей. Как только мы ее построили, мы подали заявку. Нашим главным приобретением стал опытный тренер – .

Мы взяли несколько молодых игроков. Думаю, ставку на молодых сейчас делаем не только мы, но и многие другие команды. По иностранцам будем смотреть, как будет складываться международная ситуация. Думаю, нам будет сложно в первом сезоне, но мы надеемся попасть в плей-офф», – сказал Погосян.

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