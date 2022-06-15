Юрий Умрихин: «В «Самаре» получу возможность развиваться»

Новобранец «Самары», разыгрывающий Юрий Умрихин (22 года, 190 см) поделился впечатлениями от перехода в команду.

«Я благодарен главному тренеру «Самары» Сергею Валериановичу Базаревичу и президенту клуба Камо Сергеевичу Погосяну за возможность стать частью команды и получить новый опыт на более высоком уровне.

— клуб с высокими амбициями, за последние несколько лет он дважды становился чемпионом Суперлиги-1 и обладателем Кубка России. Для меня играть в таком клубе — это новый вызов, возможность развиваться и расти как спортсмену и, конечно, радовать своей игрой болельщиков», –

Умрихин – воспитанник ЦСКА, который за 10 лет прошел все стадии молодежного проекта москвичей и успел поиграть за основу.

В прошедшем чемпионате он провел за второй состав 27 матчей в Суперлиге. Средние показатели – 13,6 очка, 2,6 подбора и 3,8 передачи за 29 минут на площадке.

«Самара» будет выступать в лиге ВТБ в предстоящем сезоне.

В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»