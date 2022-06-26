Дэвид Фицдэйл может войти в руководство «Юты»

Бывший главный тренер «Нью-Йорка» проходит собеседование на должность в руководстве «Юты», сообщает инсайдер Ян Бегли.

«Джаз» продолжает поиски нового главного тренера после ухода Куина Снайдера. Фицдэйл считался одним из кандидатов на вакантную должность из-за его связи с миноритарным владельцем клуба , но не получил приглашение на собеседование.

Фицдэйл ранее был главным тренером «Мемфиса» (2016-2017) и «Нью-Йорка» (2018-2019). Его результат на этой должности – 71-134. В прошлом сезоне он работал ассистентом Фрэнка Вогеля в .

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