Инсайдер: «Трэй Янг и Деджонте Мюррэй хотят играть в одной команде»

Теги возможные переходы Атланта Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер заявил, что Трэй Янг («Атланта») и Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио») хотели бы выступать в одной команде.

«Я знаю, что Деджонте и Трэй хотят играть вместе или, по крайней мере, заинтересованы в этом», – сказал Фишер.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» и «Атланта» обсуждали крупный обмен с участием Мюррэя и Джона Коллинза. Также известно, что «Сперс» рассчитывают получить за Мюррэя как минимум три пика первого раунда.

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