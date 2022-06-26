Инсайдер: «Трэй Янг и Деджонте Мюррэй хотят играть в одной команде»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер заявил, что («Атланта») и ( ) хотели бы выступать в одной команде.

«Я знаю, что Деджонте и Трэй хотят играть вместе или, по крайней мере, заинтересованы в этом», – сказал Фишер.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» и обсуждали крупный обмен с участием Мюррэя и Джона Коллинза. Также известно, что «Сперс» рассчитывают получить за Мюррэя как минимум три пика первого раунда.

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