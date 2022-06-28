«Детройт» оставил Хамиду Диалло и планирует сохранить Марвина Бэгли

планирует сохранить двух молодых игроков в нынешнее межсезонье, пишет инсайдер Sportrac Кейт Смит.

«Пистонс» воспользовался опцией команды в контракте с атакующим защитником (23 года, 196 см). Таким образом, грок заработает 5,2 миллиона долларов за сезон-2022/23.

Показатели Диалло в прошедшем чемпионате составили 11 очков, 4,8 подбора и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Кроме того, «Детройт» выставил квалификационное предложение форварду (23 года, 211 см). Отмечается, что клуб намерен заключить с баскетболистом новый контракт сразу же после открытия рынка свободных агентов.

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