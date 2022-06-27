«Пистонс» планируют сохранить Хамиду Диалло и расстаться с Фрэнком Джексоном

«Пистонс» планируют воспользоваться опцией и сохранить в составе атакующего защитника .

при этом с высокой вероятностью откажется от разыгрывающего , в контракте которого также есть опция клуба на сезон-2022/23.

23-летний Диалло в минувшем сезоне набирал 11,0 очка, 4,8 подбора и 1,3 передачи, средние показатели 24-летнего Джексона – 10,6 очка, 1,6 подбора и 1,0 передачи.

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