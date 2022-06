Кевон Луни – о скандировании в адрес Дрэймонда в раздевалке: «Он орал на нас весь год»

Центровой «Уорриорз» Кевон Луни объяснил, почему игроки «воинов» повторили кричалку бостонских болельщиков о Дрэймонде Грине в чемпионской раздевалке.

«Он орал на нас весь год», – заявил Луни.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Kevon Looney on the Warriors chanting “Fuck you, Draymond” in the locker room after the game: «Draymond been yelling at us all year, too» pic.twitter.com/w3bW6BEYOi