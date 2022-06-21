Джон Уолл активировал опцию в контракте с «Рокетс» на сезон-22/23 (47,4 млн долларов)

Разыгрывающий воспользовался опцией игрока на следующий сезон. Он заработает 47,4 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, агент баскетболиста Рич Пол уведомил об этом «Рокетс». Ожидается, что стороны обсудят в ближайшее время дальнейшее пребывание Уолла в команде.

Разыгрывающий не провел ни одного матча за «Хьюстон» в прошедшем чемпионате по обоюдному согласию сторон.

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