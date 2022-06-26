Крис Бруссард: «Половина команд из вишлиста Кайри Ирвинга даже не хотят его»

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы играть, если покинет «Нетс». В него вошли «Лейкерс», «Клипперс», «Никс», «Хит», «Мэверикс» и «Сиксерс».
По словам спортивного эксперта Криса Бруссарда, половина этих команд даже не хотят Ирвинга в своем составе.
«Половина этих команд даже не хотят Кайри.
Я переписывался с человеком, который работает в одной из этих команд, и спросил: «Вам нужен Кайри?» «Нет!» Это был самый быстрый ответ, который я когда-либо получал.
Я спросил: «Что вы думаете о его вишлисте?» «Дурачество и принятие желаемого за действительное», – рассказал Бруссард.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство