Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил пожертвовал 50 тысяч долларов семье одной из жертв стрельбы в Баффало, которая состоялась в мае.

14 мая 2022 года в супермаркете Tops Friendly Markets в Баффало произошло массовое убийство на расовой почве. Десять человек были убиты и еще трое получили ранения. Большинство из погибших были афроамериканцами.

В какой-то момент вооруженный охранник супермаркета, бывший сотрудник полицейского управления Баффало Аарон Солтер-младший, выстрелил в напавшего, но пулю остановил бронежилет, а стрелок открыл ответный огонь по мужчине. Солтер-младший скончался на месте.

Четырехкратный чемпион НБА встретился с вдовой и сыном Солтера-младшего. Он выделил им деньги, которые получил за диджейское выступление в Баффало.

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