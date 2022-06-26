Шакил О’Нил: «Готов стать владельцем «Орландо» хоть сейчас»

Член Зала славы ’Нил заявил, что готов стать владельцем .

«Если семья Девос хочет продать клуб, то мы готовы купить его хоть сейчас. Это прямое обращение. Если вы готовы продать «Мэджик», то клуб нужно отдать тем людям, которые поднимут его на следующий уровень. Это мы. Это Деннис Скотт, он подберет команду. Умные и толковые люди с нашим опытом не допустят ошибок», – сказал Шак.

О’Нил уже был совладельцем клуба с 2013 по 2022 год (январь). Деннис Скотт выступал за «Орландо» вместе с центровым в 1992-1996 годах.

Семья Девос владеет «Мэджик» с 2011 года.

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