Шариф О’Нил отреагировал на подписание соглашения с «Лейкерс»

Шариф О’Нил, сын легенды НБА и эксперта TNT Шакила О’Нила, отреагировал на подписание соглашения с «Лейкерс». 22-летний форвард выступит за команду в Летней лиге.

«Спасибо за предоставленную возможность», – написал Шариф на своей странице в Twitter и опубликовал видео, на котором он в возрасте примерно двух лет одет в майку в «Лейкерс».

Шакил О’Нил выступал за с 1996 по 2004 год и завоевал в составе команды три титула чемпиона.

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