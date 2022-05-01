Факундо Кампаццо планирует остаться в НБА

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Разыгрывающий «Денвера» Факундо Кампаццо планирует продолжить свое выступление в НБА после двух сезонов в этой лиге.

Как сообщает аргентинское издание Infobae, игрок намерен остаться в НБА как минимум на еще один сезон, однако не исключает возможности вернуться в Европу в случае отсутствия достойных предложений по контракту.

Текущее соглашение Кампаццо с «Наггетс» истекает нынешним летом. Разыгрывающий становится ограниченно свободным агентом, поэтому итоговое решение по следующему контракту будет принято не раньше июля.

В этом сезоне 31-летний аргентинец набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи за 18 минут на площадке.

До перехода в «Денвер» в 2020-м году он выступал за мадридский «Реал».

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