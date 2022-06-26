Факундо Кампаццо: «Было бы наивно полагать, что я точно останусь в НБА»

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) заявил, что допускает возвращение в Европу этим летом.

«Никогда не увлекался чересчур деньгами, всегда хотел быть счастливым и исполнить мечту. Когда я покинул «Реал» и отправился в США, это было исполнением моей мечты, но я также должен был учитывать интересы моей семьи. Сейчас та же самая ситуация.

Мадрид является для меня вторым домом, допускаю возвращение туда. Было бы наивно полагать, что я точно останусь в НБА. Возможно, я не получу никаких предложений. Прямо сейчас я могу только ждать», – сказал Кампаццо.

Минувший сезон аргентинец провел в , набирая в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи с реализацией 30,1% из-за дуги.

Факундо выступал за с 2014 по 2020 год и дважды становился чемпионом с этой командой (2015, 2018).

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