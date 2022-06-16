Дрэймонд Грин: «Не могу сравнить ментальное противостояние с «Селтикс» с тем, что у нас было против Леброна»

Форвард «Уорриорз» во время пресс-конференции ответил на вопрос о ментальном противостоянии с «Селтикс» в финальной серии.

По словам Грина, его нельзя сравнить с тем ментальным противостоянием, которое «воины» вели с в предыдущих финалах.

«Это нельзя сравнивать. Леброн, наверное, самый умный из всех баскетболистов, умнейший из всех, кто выходил на площадку. Приравнивать эти вещи – это значит проявить неуважение к Джеймсу.

Ментальное противостояние с «Селтикс» заключается в понимании того, что эти ребята атлетичнее, быстрее тебя, они молодые. И ты должен осознать это и понять, как нивелировать это, за счет чего можно оказываться на шаг впереди. Ну а Леброн, он такой шахматист. Это другое, это нельзя сравнивать», – заявил Грин.

«Бостон» все же «закрыл» Карри. Оказалось, что это ничего не дает