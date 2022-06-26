Генеральный менеджер «Хьюстона»: «Джабари Смит – уникальный игрок»

Генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун объяснил, почему считает новичка команды Джабари Смита уникальным игроком.
«Джабари – уникальный игрок.
Вчера кто-то спросил меня, на кого из действующих игроков он похож, но я не смог ответить. Я считаю, что он действительно уникален. Я не помню никого с такими габаритами и сочетанием навыков обороны и броска. Так что я с нетерпением жду, когда увижу, на что он способен», – сказал Стоун.
19-летний тяжелый форвард был выбран «Хьюстоном» под 3-м номером драфта-2022.
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