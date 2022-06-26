Генеральный менеджер «Хьюстона»: «Джабари Смит – уникальный игрок»

Генеральный менеджер Рафаэль Стоун объяснил, почему считает новичка команды уникальным игроком.

«Джабари – уникальный игрок.

Вчера кто-то спросил меня, на кого из действующих игроков он похож, но я не смог ответить. Я считаю, что он действительно уникален. Я не помню никого с такими габаритами и сочетанием навыков обороны и броска. Так что я с нетерпением жду, когда увижу, на что он способен», – сказал Стоун.

19-летний тяжелый форвард был выбран «Хьюстоном» под 3-м номером драфта-2022.

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