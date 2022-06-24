Джабари Смит – о выборе под 3-м номером: «Это станет мотивацией»

Форвард Джабари Смит прокомментировал выбор «Хьюстоном» под 3-м номером на драфте-2022.

Ожидалось, что «Мэджик» выберут Смита под 1-м номером.

«Это станет мотивацией, но если Бог так захотел, значит, так и должно быть, так что я очень рад оказаться в «Рокетс».

Я рад быть там, где меня хотят видеть. Рад стать игроком и показать им, кого они взяли. Я рад оказаться в «Хьюстоне», – сказал Смит.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов