Сергей Карасев: «Я главный специалист в команде по футболу. Хорошо общаемся с Семаком»

Форвард рассказал о любви к футболу и взаимоотношениях с главным тренером футбольных одноклубников Сергеем Семаком.

«Являюсь ли я главным специалистом в команде по футбольному «Зениту»? Скорее всего. Да и в принципе по футболу. Меня даже на «Матч ТВ» приглашали как футбольного эксперта. Слежу, мне интересно, вообще всеми видами спорта увлекаюсь. Частенько смотрю матчи «Зенита». На «Газпром Арене» не так часто бываю, потому что у нас тоже тренировки, игры, постоянные перелеты и переезды.

С Сергеем Богдановичем (Сергей Семак, главный тренер футбольного «Зенита» – Sports.ru) очень хорошо общаемся, они приезжали к нам на дачу. Супруги общаются. Слежу за матчами, болею. Рад, что на протяжении четырех лет подряд ребята становятся чемпионам.

Путают ли меня журналисты с футбольным арбитром Сергеем Карасевым? Такого, чтобы звонили мне, не было, но бывает, что в соцсетях путают. Пост выставляют про арбитра, а отмечают меня. Мы, кстати, с ним познакомились на сборах в Испании в позапрошлом году. Были в одной гостинице. Он судил какой-то матч квалификации, а мы играли товарищеский турнир. Пообщались, сфотографировались», – сказал Карасев.

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