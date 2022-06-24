Густаво Айон объявил о завершении карьеры

Бывший центровой объявил, что завершает карьеру и в ближайшие месяцы состоится его прощальный матч.

«У меня остались хорошие воспоминания о жизни в баскетболе, которая скоро подойдет к концу. Через пару месяцев, когда я сыграю свой прощальный матч, вы увидите сюрприз, который мы приготовили. Билеты скоро поступят в продажу», – написал мексиканец в Twitter.

37-летний центровой в настоящее время выступает в Пуэрто-Рико за клуб «Капитанес де Аресибо». В прошлом году сообщалось, что Айон ищет варианты возвращения в Евролигу. Серьезный интерес к мексиканцу проявляли ЦСКА и «Анадолу Эфес».

Выступая за «Зенит» в сезоне-19/20, Айон набирал в Евролиге по 12,5 очка, 5,3 подбора и 2,2 передачи за игре.

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