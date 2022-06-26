Коллекционная карточка Леброна Джеймса продана за рекордные 2,4 млн долларов

Коллекционная карточка Panini Flawless Triple Logoman 2020/21 с изображением суперзвезды «Лейкерс» , выпущенная ограниченным тиражом, была продана в субботу на аукционе Goldin за 2,4 миллиона долларов.

Это рекордная сумма за карточку, которая была выпущена и продана в один год.

Карточки Logoman с логотипами НБА, вырезанными из маек игроков, являются самыми популярными современными карточками. В серию Flawless 2020/21 входят пять карточек: Дрэймонд Грин/Стефен Карри/Клэй Томпсон, Энтони Эдвардс/Ламело Болл/Тайриз Халибертон, Джейсон Тейтум/Лука Дончич/Зайон Уильямсон, Яннис Адетокумбо/Кевин Дюрэнт/Стефен Карри и данная карточка с логотипами НБА, вырезанными из маек, в которых Леброн выступал за «Кливленд», «Майами» и .

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?