Кендрик Перкинс: «Я настолько боялся Леброна, что желал ему травмы»

Чемпион НБА 2008 года в составе признался, что боялся противостоять звездному форварду Леброну Джеймсу на площадке.

«Селтикс» встречались с Джеймса во втором раунде плей-офф-2008 и сумели одержать победу в семи матчах (4-3), а позже взяли титул.

В решающей встрече Леброн набрал 45 очков (14-29 с игры, 3-11 из-за дуги), 6 передач, 5 подборов, 2 перехвата за 47 минут на площадке. Показатели Перкинса – 8 очков, 1 подбор и 1 блок-шот за 20 минут.

«Мы играли с «Кавальерс» в 2008 году, и там был седьмой матч. Мы проиграли в шестом матче. Не буду врать, чувак, я чертовски боялся перед седьмой игрой против .

Это был единственный раз, когда я действительно молился, чтобы с ним что-то случилось на тренировке. Честно, я думал: «Хоть бы Леброн порвал крестообразные связки или что-то в этом роде», — сказал Перкинс.

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