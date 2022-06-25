«Шарлотт» объявил о назначении Стива Клиффорда на пост главного тренера

официально объявил о назначении Стива Клиффорда на пост главного тренера.

Клиффорд ранее уже руководил «Хорнетс» с 2013 по 2018 годы и выводил команду Майкла Джордана в плей-офф НБА.

На счету Клиффорда 196 побед с «Шарлотт», он занимает 2-е место в истории клуба по этому показателю (у лидера Аллана Бристоу 207 побед).

Минувший сезон 60-летний специалист провел в качестве консультанта в «Бруклине». С 2018 по 2021 годы Клиффорд руководил «Орландо».

Предыдущим тренером «Хорнетс» был Джеймс Боррего, клуб расстался с ним после сезона-2021/22, в котором не смог попасть в плей-офф.

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