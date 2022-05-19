«Хорнетс» продлили контракт с Митчем Капчаком на несколько лет

Генеральный менеджер подписал продление контракта на несколько лет.

Контракт 67-летнего специалиста истекал в этом году.

«Хорошо это или плохо, но я буду здесь следующие несколько лет», — сказал Капчак в ходе видеоконференции, не уточнив, когда именно истекает срок действия контракта.

Также Капчак сообщил, что клуб уже провел собеседования с 8-10 кандидатами на пост главного тренера и может поговорить еще с несколькими на следующей неделе. Он рассчитывает нанять тренера в ближайшие две недели.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка