«Хорнетс» продлили контракт с Митчем Капчаком на несколько лет

Теги Шарлотт НБА Митч Капчак Баскетбол

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак подписал продление контракта на несколько лет.

Контракт 67-летнего специалиста истекал в этом году.

«Хорошо это или плохо, но я буду здесь следующие несколько лет», — сказал Капчак в ходе видеоконференции, не уточнив, когда именно истекает срок действия контракта.

Также Капчак сообщил, что клуб уже провел собеседования с 8-10 кандидатами на пост главного тренера и может поговорить еще с несколькими на следующей неделе. Он рассчитывает нанять тренера в ближайшие две недели.

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