«Барселона» рассталась с Роландсом Шмитсом, Брэндоном Дэвисом и Найджелом Хэйсом

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«Барселона» официально объявила об уходе из команды Роландса Шмитса, Брэндона Дэвиса и Найджела Хэйса. Контракты всех троих истекают 30 июня, и руководство клуба не будет договариваться о новых соглашениях.

Дэвис продолжит карьеру в «Милане». Итальянский клуб уже объявил о подписании контракта на два года.

Шмитс близок к переходу в «Басконию». Стороны ведут переговоры о долгосрочном контракте.

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