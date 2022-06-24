«Барселона» рассталась с Роландсом Шмитсом, Брэндоном Дэвисом и Найджелом Хэйсом

«Барселона» официально объявила об уходе из команды Роландса Шмитса, Брэндона Дэвиса и Найджела Хэйса. Контракты всех троих истекают 30 июня, и руководство клуба не будет договариваться о новых соглашениях.
Дэвис продолжит карьеру в «Милане». Итальянский клуб уже объявил о подписании контракта на два года.
Шмитс близок к переходу в «Басконию». Стороны ведут переговоры о долгосрочном контракте.
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