«Барселона» рассталась с Роландсом Шмитсом, Брэндоном Дэвисом и Найджелом Хэйсом

официально объявила об уходе из команды , и . Контракты всех троих истекают 30 июня, и руководство клуба не будет договариваться о новых соглашениях.

Дэвис продолжит карьеру в «Милане». Итальянский клуб уже объявил о подписании контракта на два года.

Шмитс близок к переходу в «Басконию». Стороны ведут переговоры о долгосрочном контракте.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел